Stembureaus in Bergen op Zoom: op deze locatie kleur jij het vakje rood

Stemlocaties Bergen op Zoom 15 maart 2023

Deze stembureaus in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat zijn op woensdag 15 maart geopend van 7.30 – 21.00 uur:

Iemand machtigen

Heb je geen tijd of lukt het niet om naar een van de aangewezen stembureaus te gaan? Dan kun je iemand machtigen. Op de website van de Rijksoverheid lees je hoe je dat regelt.

Stemmen vanuit een andere gemeente

Ben je op de betreffende woensdag de hele dag in een andere gemeente dan Bergen op Zoom, bijvoorbeeld voor je werk? Dan kun je bij de gemeente twee kiezerspassen aanvragen: één voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor de waterschapsverkiezing. Die kun je dan in een andere gemeente gebruiken. Let op: jouw alternatieve stemlocatie moet wel binnen dezelfde provincie en hetzelfde waterschap als Bergen op Zoom vallen.