Stichting Pandilla mag nog een jaar textiel inzamelen

KORT NIEUWSBEEK EN DONK - Eigenlijk was het per 1 januari 2020 al de bedoeling dat Laarbeek de inzameling van textiel zou overnemen van stichting Pandilla uit Beek en Donk. De stichting, die zich inzet voor kansarme kinderen in India, kreeg echter al een paar keer respijt.