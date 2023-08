Stichting Sirene en Behoud Leefbaarheid Dinteloord in blijven strijden tegen ‘megamolens’

Ondanks regenval mogen Brabantse boeren nog steeds niet sproeien met oppervlak­te­wa­ter: ‘Elke druppel telt’

Het is koeler en natter dan in juni, maar de droogte is nog niet voorbij. Daarom blijft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in onze provincie voorlopig bijna overal van kracht, zeggen drie Brabantse waterschappen.