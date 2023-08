Stichting Sirene en Behoud Leefbaarheid Dinteloord in hoger beroep tegen ‘megamolens’

Oude lts in Someren is laatste in zijn soort maar dreigt ten onder te gaan: ‘Sloop zou eeuwig zonde zijn’

SOMEREN - Het pand van de oude lts in Someren is landelijk gezien het laatst overgebleven exemplaar in zijn soort. Nu het vmbo-onderwijs op één plek geconcentreerd wordt, is het behoud ervan onzeker.