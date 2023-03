Stoere Kerels | Willem II in de slotfase... dat levert alarmerende cijfers op

De uit Hank afkomstige Ippel is inmiddels 32 jaar en combineert zijn baan als beweegcoach met voetballen bij tweededivisionist De Treffers in Groesbeek. ,,Dat is een mooie combi”, vindt Ippel, die het bestaan als voetbalprof soms nog wel mist. ,,Vooral die periode bij Willem II waarin we een goed en hecht team hadden en waarmee we twee keer promoveerde, een keer via de play-offs en een keer door kampioen te worden in de KKD. De groepsdynamiek die we toen hadden, dat is echt wel uniek. Ook buiten het veld trokken we veel met elkaar op. Ook de wisselwerking met de fans was geweldig.”