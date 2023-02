Stoere Kerels | ‘Willem II was minstens gelijkwaardig en had meer verdiend in Almelo’

Eenrichtingsverkeer

Het optreden van arbiter Kamphuis in Almelo deed veel Tilburgse wenkbrauwen fronsen. Het doelpunt van de thuisploeg werd in buitenspelsituatie gemaakt, de treffer van Willem II-spits Jeremy Bokila werd onterecht afgekeurd vanwege hands en bij het uitdelen van kaarten was er geen lijn te ontdekken in het optreden van de scheidsrechter. Van der Put stelt dat het wel erg veel eenrichtingsverkeer was van Kamphuis. ,,Bruns had wel vier gele kaarten kunnen hebben. En de scheids was de enige in heel het stadion die hands had geconstateerd bij de bal die via de rug van Jeremy Bokila in het doel vloog.”