Strafcorners sleepkoningin Jansen doen HC Tilburg wéér de das om: ‘Niet voor niks een van de besten’

Vlak voordat het duel tussen SCHC en HC Tilburg begon, wist hoofdcoach Boomgaardt dat Kampong van Hurley had gewonnen en in punten langszij was gekomen. Haar hockeysters wisten nog van niks. Had ze het nieuws verteld, dan had het onbewust een trigger kunnen zijn in de kelderstrijd van de Tulp Hoofdklasse. Misschien gingen de hockeysters nóg harder lopen in Bilthoven, al was het alleen al vanwege kou.

Een pittige opgave. De statistieken spraken in het nadeel van HC Tilburg, dat het op eigen veld de nog ongeslagen koploper enorm lastig maakte (1-2 verlies). Om er een aantal te noemen: sleepkoningin Yibbi Jansen scoorde alleen al veertien keer. De gehele selectie van Tilburg samen maakte pas elf goals.

Quote De 2-0 valt veel te snel en dat doet ons de das om. Op zulke momenten moeten we extra scherp zijn Ageeth Boomgaardt, HC Tilburg

SCHC stond afgelopen jaar in de finale in de strijd om de landstitel, terwijl HC Tilburg via de nacompetitie promoveerde door Oranje-Rood te verslaan. De koploper verloor voor het laatst op 24 april 2021 een competitiewedstrijd, waarna een reeks van 36 duels volgde waarin 28 keer werd gewonnen. Voor nu slechts een illusie in Brabant.

Alleen het aantal interlands sprak in Tilburgs voordeel: 644 om 511. Maar SCHC heeft dan wel weer meer (ex-)internationals in de selectie dan HC Tilburg. Bij de thuisploeg deed Renée van Laarhoven wegens een blessure niet mee.

Onmogelijke opgave

Een wonder moest zich dus voltrekken, wilde HC Tilburg winnen bij de koploper die de laatste twee thuisduels gelijkspeelde. Een schier onmogelijke klus werd het toen het na zeven minuten 2-0 stond. Jansen benutte een strafcorner, Trijntje Beljaars scoorde via de stick van Romée Joosten. ,,De 2-0 valt veel te snel en dat doet ons de das om. Op zulke momenten moeten we extra scherp zijn”, vond Boomgaardt.

Keepster Maddie Hinch zei in september nog over het strafcornerkanon van het Nederlands team: ,,Yibbi vindt zelfs het gaatje dat net naast je oor vrij is.” Maar tegen HC Tilburg, waar de Argentijnse internationals terugkeerden van de Pro League maar Daphne Nikkels ziek afhaakte, had Jansen moeite om het juiste gaatje te vinden.

Quote Yibbi pusht enorm hard en er zit ook nog een schijnbewe­ging in. Ze is niet voor niks een van de besten ter wereld Ageeth Boomgaardt, HC Tilburg

,,Als zij twee varianten tegen ons proberen, terwijl ze het hele seizoen er pas één hebben gespeeld, is dat een compliment voor ons”, stelde Boomgaardt, die wist dat een tegengoal in de lucht hing met Jansen op kop cirkel - zeker omdat zij in totaal twaalf keer mocht aanleggen.

Eerste goal Mikki Roberts

Zoals wel vaker hield de strijdlust en verdediging HC Tilburg op de been. Dankzij de eerste hoofdklassegoal van Mikki Roberts (strafcorner) was een stunt ineens weer mogelijk. Wie anders dan Jansen besliste het duel. ,,Ze pusht enorm hard en er zit ook nog een schijnbeweging in. Ze is niet voor niks een van de besten ter wereld”, analyseerde Boomgaardt. ,,Wil je een resultaat halen, dan moet alles meezitten. Dat was niet het geval.”

Wederom was de huid duur verkocht, maar dat bleek onvoldoende voor een stunt. Woensdag wacht een inhaalduel bij Pinoké.

Scoreverloop: 5. Jansen (sc) 1-0, 7. Beljaars 2-0, 31. Roberts (sc) 2-1, 51. Jansen (sc) 3-1.

Strafcornerverhouding: 12-4

Hockeyers HC Tilburg nemen revanche na flater Een week na het echec tegen Gooische hebben de hockeyers van HC Tilburg zich gerevancheerd. Hekkensluiter HBS werd met 2-3 geklopt. Voor de zoveelste keer dit seizoen kwam de ploeg van Dennis Dijkshoorn op achterstand. Nu toonden zijn mannen zich weerbaar met Jip Krens als aanjager. De aanvaller scoorde twee keer binnen twee minuten, waarvan één strafcorner. In het derde kwart was ook Daan Specken doeltreffend vanaf kop cirkel: 1-3. Camiel Verstraten maakte het nog spannend in de slotfase, maar HC Tilburg trok de zege over de streep en staat zevende.