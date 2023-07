Straffen tot veertien jaar voor verdachten Vlissingse megacokesmokkel, procesafspraken ‘lonen’

De gezondste wijk van Meierij­stad? In De Bunders werken ze er hard aan

VEGHEL - Bewoners van De Bunders in Veghel mochten zelf bedenken hoe hun wijk de gezondste van Meierijstad zou kunnen worden. In hun ideale plaatje passen een beweegroute, natuurspeeltuin en ontmoetingsplek. De plannen werden woensdagavond in het Bunderspark gepresenteerd.