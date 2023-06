Stro van akkerbouwer uit Soerendonk als dakisolatie in Budelse huizen: ‘Alle beetjes helpen’

Warm bad in Woensd­recht voor auteur ‘De Stikstof­fuik’: ‘U zou moeten aanschui­ven bij Vandaag Inside’

HOOGERHEIDE - Met Woensdrecht als zwaar getroffen gemeente speelt Arnout Jaspers, auteur van De Stikstoffuik, woensdag een thuiswedstrijd in Hoogerheide. Zijn stelling dat Nederland zich in een onnodige crisis stort valt in goede aarde.