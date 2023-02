Succesvolle wijkschouw Kijk in Wijk is een blijvertje in Gemert-Bakel

‘RBC wás Kalsdonk, op de tribune en op het veld’, documentai­re laat diepe band tussen club en wijk zien

ROOSENDAAL - Over voetbal gaat het amper in de documentaire De Luiten - Volkswijk en Voetbal, die zondag in première gaat. RBC-fanaat Floyd Aanen wil vooral de magie van ‘zijn’ Kalsdonk vangen, met het oude RBC-stadion als kloppend hart van die wijk.

31 januari