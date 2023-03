Superezels laten Baronnen puntloos achter: ‘Ik ben teleurgesteld en trots’

Jongeren­feest FISSA076 bij ONSTAGE: ‘Laat ze kennisma­ken met de wereld van uitgaan’

BREDA - Voor de jeugd valt er in Breda maar weinig te feesten, vindt William Watts van ONSTAGE Experience & Bar. Hij ziet kansen en houdt vrijdag 31 maart frisfeest FISSA076. ,,Of je nu los wilt gaan op de muziek, of gewoon wilt chillen op een zitzak, iedereen is welkom.”