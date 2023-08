‘Superstel’ wint minuut gratis winkelen bij nieuwe Plus in Ossendrecht: ‘Trouwfoto’s in de zaak’

Bijna geen co­vid-patiënten in ziekenhui­zen Zuid­oost-Bra­bant: ‘Maar laten we gewoon voorzich­tig blijven’

EINDHOVEN - Corona kent in Nederland een lichte opleving. Het aantal mensen dat met het virus in het ziekenhuis belandt, is in deze regio tot nu toe beperkt tot acht. ,,Het valt me wel op dat het vrij snel de kop weer opsteekt”, zegt huisarts Peter van Bommel.