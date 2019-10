Syriër wilde vanuit Berlicum 534 kilo harddrugs exporteren naar onder meer jihadisten

De pillen zaten verstopt in het contragewicht van een graafmachine. ,,Wij denken dat deze man daar verantwoordelijk voor is en dat rekenen wij hem zwaar aan”, zo vertelde de officier tijdens de zitting. De man zit sinds zijn aanhouding in de cel.



Captagon-pillen bestaan uit een combinatie van amfetamine en cafeïne. De graafmachine en het contragewicht moesten via de haven van Antwerpen naar Saoedi-Arabië verscheept worden. ,,Zover kwam het echter niet, maar in juridische zin is er sprake van uitvoer omdat alles klaarstond om getransporteerd te worden.”



De Syriër kwam al snel in beeld als verdachte omdat hij de graafmachine, samen met anderen, had gekocht. Dat deed hij in Barneveld. ,,Uit het onderzoek is gebleken dat de hij de drugs in het contragewicht heeft gestopt. Dat blijkt onder meer uit een opgenomen telefoongesprek en verklaringen van getuigen.”