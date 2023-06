Tachtig jaar in de politieke arena van Laarbeek

Met ‘liefde en af en toe een schop onder de kont’ zijn uitvallers in Bladel op weg naar baan als houtbewer­ker

BLADEL - Houtbedrijf Gooskens heeft hard nieuw personeel nodig, maar dat is moeilijk te vinden. Persoonlijke begeleiding moet op de Houtskool in Bladel uitvallers op school en werk helpen aan een baan in de houtbewerkingsbranche.