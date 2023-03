Tachtig kabouters gepimpt voor een nieuw wandelpad in Boekel

Na een oproep: wie heeft werkloze kabouters in de tuin staan en doet er niets mee, ontving de werkgroep Kabouterpad in Boekel tachtig grote en kleine kabouters, die er verschrikkelijk verwaarloosd uitzagen. Maandenlang werd schoongemaakt, geverfd, mini huisjes getimmerd en attributen beschilderd. Bewoners van zorgcentrum Sint Petrus haakten piepkleine kleertjes en dekentjes. Als kers op de taart ontving de werkgroep een waarderingssubsidie van de gemeente Boekel van vijfhonderd euro. ,,Wij zijn drie maanden druk in touw geweest met twintig vrijwilligers om het kabouterpad tot werkelijkheid te toveren. Ik denk dat de kabouters trots op ons zijn”, aldus Gerrie van Asseldonk.

Ook rolstoeltoegankelijk

Gerrie van Asseldonk wandelde met haar kleinkinderen op een kabouterpad ergens in de regio en zag dat er interactie ontstond bij de kinderen wanneer ze en kabouter zagen. Ze vond dat een soort gelijk pad ook in Boekel moest komen. De locatie was snel gevonden en ook de vraag om medewerking van Vriendenstichting Sint Petrus werd positief op gereageerd. ,,Deze plek is ideaal. De doelstelling om verbinding te krijgen tussen jong en oud is hiermee bereikt, want het ligt centraal en het pad is ook rolstoeltoegankelijk.”