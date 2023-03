Tachtigplusser Willem Vermandere is nog lang niet uitverteld

Vermandere was in 2014 ook al eens te gast bij GUO, toen ter ere van de honderdjarige herdenking van D’n Grooten Oorlog’, zoals een Vlaming de Eerste Wereldoorlog noemt. Dat was een bijzondere middag. Ook nu zingt hij weer prachtige liederen in het West-Vlaams en neemt hij het publiek mee in zijn bijzondere wereld.