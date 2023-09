Tafel tien is terug: hier dineer je een avond met onbekenden

indebuurt.nlStadsbrouwerij 013 is vanaf 6 september weer het toneel van Tafel tien in Tilburg. Tafel tien is een samen-eet-concept, waar Tilburgers lekker samen eten en nieuwe contacten opdoen. Wil je weten hoe dit precies werkt? Lees dan verder.