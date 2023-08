Take Eight treedt op in muziekkiosk Beek en Donk

Een schorpioen in je koffer na vakantie: het komt vaker voor dan je denkt en zo voorkom je het

EINDHOVEN - De Eindhovense Patrick en zijn gezin schrokken zich deze week rot toen ze thuiskwamen van vakantie. In de slaapkamer zat een nogal bijzonder souvenirtje uit Kroatië: een levende, giftige schorpioen. Een bijzonder verhaal, al gebeurt het veel vaker dat schorpioenen in de auto of in de koffer meereizen naar Nederland.