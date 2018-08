Tank blokkeert sinds dinsdag de weg: ‘Is dat ding nou nog niet weg joh?’

Een van deze bedrijven is de Esso. Dit tankstation ligt even verderop aan de Centraleweg. De parkeerplaats staat bommetjevol. Maar eenmaal binnen is er niemand. ,,Nu is het even rustig, maar net was het druk”, vertelt medewerkster Jeanny van Tilburg.



,,Het lijkt continu druk vanwege al die auto’s. Die zijn van de mensen die bezig zijn om de tank weg te halen van de weg.” Op dat moment komt er een klant binnen. ‘Is dat ding nou nog niet weg joh?’ Lachend haalt Van Tilburg haar schouders op. ,,Zo gaat het de hele dag door hier.”



Of ze last ervaren van de geblokkeerde weg? Van Tilburg: ,,Dat valt reuze mee. Het tankstation is gewoon bereikbaar. Sommige producten verkopen we juist meer. Mensen die gaan kijken halen hier hun snacks.”