Taxi vat vlam na botsing in Den Bosch, bestuurder andere auto neemt de benen

met video Belg mist afslag op A65 bij Tilburg en belandt met zijn gelanceer­de bestelbus in de berm, man had te veel gedronken

TILBURG - Een bestelbus is maandagochtend op hoge snelheid in de berm langs de A65 beland. De bestuurder miste de afslag naar Tilburg-Noord, waarna de auto via het talud werd gelanceerd en op z’n zijkant landde.