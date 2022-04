Taxichauffeur Jan baalt van woekerprijzen op Paaspop: ‘Ze vragen gerust 120 euro voor een rit naar Den Bosch’

Jan van Kampen (63) uit Schijndel heeft nog geen enkele editie van Paaspop gemist. Niet als bezoeker, maar als taxichauffeur. ,,Ik heb nog nooit ook maar één optreden gezien. Ben altijd aan het werk tijdens Paaspop", zegt de eigenaar van Taxibedrijf Van Kampen uit Schijndel.



Tijdens de eerste editie van Paaspop in 1979 - toen nog bij manege De Molenheide - was hij een van de weinige taxichauffeurs.



,,Ik weet nog goed dat Doe Maar toen optrad. En de mensen zaten onder het zand van de manege. Bezoekers pakten zelfs wel eens de taxi om naar de friettent te gaan, maar nu hoeven ze niet meer van het terrein af. Zoveel is er te eten.” Maar het taxivervoer was toen nog beter geregeld dan nu, zegt Van Kampen met grote stelligheid. ,,Het is echt knudde nu. Hartstikke jammer is dat.”