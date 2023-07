Tbs met dwang geëist tegen Roosendaler die Inez Weski en John van den Heuvel bedreigde

Nieuw hoofdstuk in jarenlange soap: Bossche ‘rampenlif­ten’ gaan naar de schroot­hoop

DEN BOSCH - Het is einde verhaal voor de ‘rampenliften’ bij de Paleisbrug. Na jarenlange storingen heeft de gemeente geen vertrouwen meer in reparatie. Mogelijk komen er reguliere liften voor in de plaats. Met de nadruk op mogelijk.