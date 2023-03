Tegels eruit, groen erin: Loon op Zand subsidieert klimaatvriendelijke maatregelen

Toiletwa­gen voor kermisbe­zoe­kers ‘splijt’ Helmondse midden­stand: ‘blij mee’ versus ‘dat willen klanten niet zien’

HELMOND – Kermis in Helmond is voor veel mensen dikke pret. In de Ameidestraat zorgt het evenement voor felle discussies. Twistpunt: een toiletwagen in de winkelstraat.