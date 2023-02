Tekort ventilatoren: werk aan binnenklimaat scholen Oosterhout iets vertraagd

OOSTERHOUT - Het verbeteren van de luchtkwaliteit op acht basisscholen in Oosterhout is goed onderweg, maar de levering van de ventilatoren stokt. De operatie loopt daardoor iets vertraging op, zo melden burgemeester en wethouders.

Sinds de coronapandemie is er veel te doen om het binnenklimaat op scholen. Uit onderzoek bleek dat de acht basisscholen (De Marcoen, De Meander, Montessorischool, De Paulo Freire/Torenschouw, De Pionier, De Sterrendonk, De Sint Jan en De Wissel) niet voldoen aan de eisen voor goede klimaatbeheersing.

Eind december is daarom door de gemeenteraad een bedrag van 250.000 euro vrijgemaakt om actie te ondernemen. Koepel Delta Onderwijs draagt een zelfde bedrag bij. In totaal is voor klimaatverbetering op het basisonderwijs 1,4 miljoen euro vrijgemaakt.

Levering moeizaam

Een deel van het werk op de acht basisscholen is inmiddels uitgevoerd. Maar B en W stellen in een raadsbrief: ‘Helaas blijkt onder andere de levering van ventilatoren onder de huidige marktomstandigheden moeizaam te verlopen, waardoor deze nog niet allemaal geplaatst zijn’.

Delta streeft er nu naar om in het tweede kwartaal van 2023 de klus af te ronden. Zo gaat het onder meer om het plaatsen van in totaal dertig dakventilatoren. ‘Een goed binnenklimaat is belangrijk voor het welbevinden van leerlingen en personeel. Daarnaast zijn in een goed geventileerde onderwijsruimte de leerprestaties beter’.

Aanvullend klimaatplan

Delta komt dit jaar nog met een aanvullend ‘klimaatverbeteringsplan’. De focus ligt dan op de gebouwen die in het Integraal Huisvestingsplan 2022-2042 (IHP) de eerste acht jaar niet voor nieuwbouw of renovatie in aanmerking komen. Voor deze maatregelen maakt Delta nog een bedrag van 1 miljoen vrij.

Voor de klimaatverbetering op het Sint Oelbertgymnasium is ruim 900.000 beschikbaar, inclusief rijkssubsidie en bijna vijf ton van koepel Libréon. Het werk wordt in twee jaar uitgevoerd. De eerste fase is begonnen.

Klasse B

Een motie van vier partijen in december om voor alle scholen Frisse Scholen klasse B (mechanische ventilatie met verplicht gebruik van een warmte terugwin installatie) in te voeren haalde het niet.

Er zijn drie ambitieniveaus: klasse C is voldoende en voldoet aan de wetgeving, klasse B is goed en klasse A uitmuntend. B en W komen nog even terug op die motie. Klasse B zou per klaslokaal 15.000 tot 20.000 euro kosten. Dat komt neer op enkele tonnen per schoolgebouw. Niet realistisch en te ingrijpend op het budget voor het IHP. ‘Dat is niet wenselijk’.