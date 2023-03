Teleurstelling in Haghorst: plan voor hart van het dorp valt 2,4 miljoen euro duurder uit

Van witwassen tot aanranding: naast puppyfa­briek heeft Jan P. nog veel meer op kerfstok

Jan P. stond al bekend als de horrorfokker, vanwege de ‘illegale puppyfabriek’ met zeker vijfhonderd honden die hij op zijn terrein had. P. is eerder ook veroordeeld voor aanranding en witwassen, en heeft daarnaast nog altijd een illegale handel in bedorven vlees, terwijl niemand ingrijpt. Dat blijkt uit onderzoek van deze site. ,,Hij heeft overal schijt aan en komt er ook nog mee weg.”