Tennispark in Breda is voor even een bios, McEnroe en Borg spelen de hoofdrol

Jonge motorrij­der valt op crossbaan in Ulicoten, met verwondin­gen aan nek naar ziekenhuis

ULICOTEN - Een jongen is woensdagavond gewond geraakt aan zijn nek bij een val van zijn crossmotor in Ulicoten. Hij maakte een rit op de crossbaan aan de Nieuwe Strumptsebaan en kwam daarbij ten val. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.