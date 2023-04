Tennisvereniging Budel wil liever nieuwe padelbanen dan opvang Oekraïense vluchtelingen

met video Vier aanhoudin­gen bij ontdekking twee actieve drugslabs in Eersel en Hooge Mierde

EERSEL/HOOGE MIERDE - De politie heeft vrijdagochtend twee drugslabs ontdekt in Zuidoost-Brabant. Ze werden aangetroffen aan de Sigarenmaker in Eersel en aan De Stad in Hooge Mierde. Daarbij zijn vier personen aangehouden.