Terrein Free Your Mind in Bosschenhoofd stroomt vol met bezoekers

Wakkert gebruik cannabis schizofre­nie aan? Advocate wil duidelijk­heid in Tilburgse moord­zaak

TILBURG - Yke Engel (35) lachte in haar slaap. Dat werd haar fataal. Haar geesteszieke vriend Izzy P. (30) stak haar vele malen met kracht in haar hals, borst en rug. Was die psychose het gevolg van zijn schizofrenie of (ook) aangewakkerd door cannabisgebruik?