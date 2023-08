Terug naar begin vorige eeuw op de Auwerwetse Boekelse Oogstdag

50 jaar Museum Krona Twee vrouwen bepalen de koers van Krona: ‘Museum gaat nooit meer weg uit Uden’

UDEN - Ze hebben een goede klik én een belangrijke vinger in de pap bij Museum Krona in Uden. Zuster Karin, moeder-abdis van de zusters Birgittinessen, en bestuursvoorzitter Els Backx hebben vertrouwen in de toekomst van ‘hun’ museum. ,,Er zijn nog genoeg dromen.”