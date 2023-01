Terug naar de middeleeuwen op kasteelboot de Vlotbrug in de haven van Heusden

HEUSDEN - Ridder Lenny en jonkvrouwe Christel openden gisteren hun in Heusden aangemeerde kasteelschip Vlotburg voor het publiek. Tijdens de tour over het schip wanen bezoekers zich in de middeleeuwen, dankzij de tentoongestelde harnassen en knotsen. Om het voor de kinderen extra spannend te maken is een speurtocht uitgezet en wacht boven op het schip nog een verrassing.

,,Het schip is weer thuis”, zegt eigenaar Len Vries trots, ofwel ridder Lenny, ,,het is namelijk in 1924 in Heusden gebouwd, bijna 100 jaar geleden. Ik heb er samen met mijn vriend en ambachtelijk timmerman Jan Westerhuis drie jaar aan gewerkt om er een kasteelboot met middeleeuws museum van te maken. Dat was mijn droom. Sinds 2005 varen Christel en ik ermee door Europa. We zijn in Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en België geweest”.

Quote We wilden naar het centrum in Den Bosch, maar daar was de brug niet op berekend Len Vries, eigenaar kasteelboot

Het schip is nogal hoog. Kun je er overal mee komen? ,,Nee, helaas niet”, reageert Vries. ,,We wilden eigenlijk naar het centrum in Den Bosch, maar daar was de brug niet op berekend. Je kunt daar wel bij een industrieterrein gaan liggen maar dat is voor het publiek niet zo aantrekkelijk.”

Jerney Treuren uit Vlijmen zag op Facebook dat de kasteelboot in Heusden lag en kwam samen met man Dennis en kinderen Charlie(15) en Vin (4) een kijkje nemen. ,,Geweldig”, volgens Charlie, maar Vin is met zijn opmerking ,,leuk”, wat minder onder de indruk.

Ook leuk voor volwassenen

Dat het niet alleen voor de jeugd leuk is blijkt uit de reactie van mevrouw Weterings uit Drunen, die het keigaaf vindt. Ze is samen met haar kleinzoon Sereno Osterman. De verrassing boven op het schip blijkt een klein paard te zijn die luistert naar de naam Hercules. ,,Dat paard kan tellen”, zegt Sereno verbaasd. Op de vraag van oma of hij het wachtwoord van de speurtocht weet moet hij het antwoord schuldig blijven. Maar met een blik op de schatkist is dat snel opgelost. Nadat hij het antwoord aan jonkvrouwe Christel heeft gegeven krijgt hij een attentie.

Volledig scherm Ridder Leny met het paard Hercules. © Paul van Baardwijk

Uit Wijk en Aalburg is de familie Pet met opa, oma, moeder en de drie dochters Anna Lura, Issa Lou en Emma Linne nieuwsgierig afgereisd naar de boot. Van de meisjes is zojuist een foto gemaakt samen met ridder Lenny bij het harnas. De jonkvrouwe heeft aan hun mooie haarbanden gegeven voor op de foto. De 8- jarige Anna Lura vond het heel interessant en de kleine Issa Lou vond alles leuk, ook de speurtocht. Maar ze willen nog even naar boven, naar Hercules die verwend wordt met wortels.

Quote De naam van de maker van de maquette weet ik niet meer, maar het zou leuk zijn om hem nog eens te zien Jonkvrouwe Christel

De jonkvrouwe wijst in het museum op een maquette die gemaakt is door iemand uit Heusden. ,,De naam van de maker van de maquette weet ik niet meer, maar het zou leuk zijn om hem nog eens te zien.”

De boot ligt nog aangemeerd tot en met zondag 12 maart en is dagelijks te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur. Ook aan te bevelen voor scholen.