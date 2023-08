Terug naar het tennis van de jaren ’80 op het tennisveld door Sunset Cinema

Wegdek Middenpeel­weg wordt gerepa­reerd

De autoweg N277 tussen de Volkelseweg en Elsendorp is in het weekend van vrijdagavond 8 tot en met maandagochtend 11 september afgesloten voor doorgaand verkeer. In opdracht van het provinciebestuur wordt het betonnen wegdek gerepareerd op een aantal plekken op die doorgaande weg, in de volksmond ook wel de Middenpeelweg genoemd.