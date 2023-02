Terugbetalen coronasteun nekt niet alleen sterrestaurant: 10 procent bedrijven heeft daar grote moeite mee

Stichting schoorvoe­tend akkoord met proef li­ve-uitzending vastenaven­dop­tocht: ‘Angst voor minder publiek niet weg’

BERGEN OP ZOOM - Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar de vastenavendoptocht in het Krabbegat wordt dinsdag voor het eerst in tien jaar live uitgezonden. Stichting Vastenavend vreesde al die tijd voor minder publiek langs de kant. ,,Die angst leeft nog steeds”, zegt voorzitter Bas van Oevelen. ,,En tóch proberen we het.”