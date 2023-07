Tetiana, Dima en Irma uit Oekraïne zijn blij met hun werk: ‘Beste baan die ik ooit heb gehad’

Buren Hotel Van der Valk Uden voelen komst azc als nieuwe klap in gezicht: ‘Willen ze ons uitroken hier?’

UDEN - De ene ergernis is nog niet opgelost of de volgende dient zich alweer aan. Omwonenden van Hotel Van der Valk in Uden zijn vol ongeloof over de komst van een azc. ,,Dit kan toch niet waar zijn?”