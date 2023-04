Theatergroep Mariahout bestaat 50 jaar: ‘We spelen over wietplantages in boerenschuren, een actueel probleem’

Koningsdag in Geldrop; schatgra­ven, handboog­schie­ten en versierde fietsen

GELDROP - De koningsdagactiviteiten voor kinderen tot 12 jaar worden gehouden op het terrein van de Kynologenclub aan de Kervel in Geldrop. Vanaf 10.15 tot 14.00 uur zijn er in vier leeftijdsgroepen prijzen te winnen. De kinderen kunnen die winnen met een versierde fiets of stoeptekenen.