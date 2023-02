Theatermaker Sadettin wil iets betekenen voor zijn kinderen

Sadettin is vader van drie kinderen. Net als zijn ouders, beiden Turkse arbeidsmigranten, heeft hij twee zoons en een dochter. Welke lessen die hij van zijn ouders heeft geleerd geeft hij door aan zijn kinderen? En wat als die lessen niet goed genoeg blijken om de harde klappen die het leven uitdeelt op te vangen? Of als dat wat je van je ouders hebt geleerd een ondraaglijk zware last blijkt te zijn? Kun je dat wel nalaten?

De afgelopen vijftien jaar maakte Sadettin voorstellingen waarin de verhalen en levens van zijn familie symbool stonden voor grote maatschappelijke en politieke thema’s als identiteit, migratie, integratie en culturele meervoudigheid. Monumenten voor zijn familie die de geschiedenis van migranten in Nederland beschreven en daarmee ook een belangrijk deel van de geschiedenis van Nederland zelf. Over zijn vader en moeder, de Turkse arbeidsmigranten uit de jaren ‘70. Over zijn broer, zus en tenslotte hijzelf, de migrantenkinderen die in de jaren ‘80 en ‘90 koste wat kost moesten integreren in een steeds minder gastvrij Nederland. Tegelijkertijd mochten ze hun Turkse en islamitische identiteit en afkomst nooit verloochenen.

Monumentaal is op 15 februari te zien in theater De Nieuwe Vorst in Tilburg.