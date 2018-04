Theo Maassen 'solliciteert' in PSV-shirt naar burgemeesterschap Amsterdam

Brabantse burgemees­ters laten zich voor tonnen rondrijden

8:06 Burgemeesters en wethouders in Tilburg en Den Bosch lieten zich in 2016 voor tonnen rondrijden in taxi’s en auto’s met chauffeur. Dat blijkt uit onderzoek van het Brabants Dagblad. Samen maakten de stadsbestuurders in Tilburg en Den Bosch zo’n 400.000 euro aan onkosten.