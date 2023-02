Tiende KOZ-Festival is meegegroeid met Deurnese vriendengroep: ‘Volgend jaar weer?’

met video + update Brandweer onderzoekt 22 gedumpte vaten in Made en Hooge Zwaluwe, vermoede­lijk met drugsafval

MADE - Brandweerlieden onderzoeken in totaal 22 vaten die in de nacht van donderdag op vrijdag in Made en Hooge Zwaluwe zijn gedumpt. De inhoud is nog onbekend, maar het gaat vermoedelijk om drugsafval. Uit één van de vaten in Made is een vloeistof gelekt.