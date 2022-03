Tientallen boetes voor filmende passanten na ernstig ongeluk met lesauto: dit is waarom ze video’s en foto’s maken

Het ging donderdag flink mis op de A67 bij Someren. Een rijinstructeur en leerling raakten zwaargewond bij een ongeluk. Tientallen automobilisten maakten foto’s en video’s van het ongeluk.



Agenten zagen dit en noteerden de kentekens. De bestuurders krijgen binnenkort allemaal een boete van 350 euro omdat zij een telefoon vasthielden tijdens het rijden.



Waarom voelen omstanders of ooggetuigen de drang om videobeelden of foto's te maken? Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen zei er eerder over: ,,We zijn verslaafd geraakt aan sociale media. In het huidige tijdperk van Facebook en Twitter voelen we steeds meer de behoefte om alles te delen wat andere mensen niet meemaken.”