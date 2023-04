Tientallen klappen na burenruzie over parkeerplek in Etten-Leur: taakstraf en voorwaardelijk cel

Hulp uit Zegge voor klein ziekenhuis in armste deel van Ghana, dankzij Annemieke

ZEGGE - Met 12.000 euro op zak keerde Annemieke de Bruijckere (59) uit Zegge in 2016 terug naar haar geboorteplaats: het St. Anthony’s Hospital in Ghana. Een eenmalige donatie, dacht ze. Het pakte iets anders uit. Haar stichting SOSSAH is nu genomineerd voor de actie Warm Hart van KRO-NCRV.