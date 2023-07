Tientallen vaten in brand gestoken in buitengebied Nieuw-Vossemeer, brandweer onderzoekt inhoud

NIEUW-VOSSEMEER - Ongeveer 25 tot 30 vaten zijn dinsdagavond in brand gestoken in het buitengebied van Nieuw-Vossemeer. Uit de vaten steeg een sterke geur op die in de omgeving te ruiken was. Het is onduidelijk wat in de vaten zat, maar vanwege eerdere drugsdumpingen in de provincie kwam een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer naar de Zeeweg.