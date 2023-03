Tilburg Trappers hoopvol ondanks verloren spektakelstuk: ‘Starbulls Rosenheim kan vuurwerk verwachten’

Aanleg snelfiets­pad in Best dit jaar geregeld, ‘nog wel wat uitdagin­gen’

BEST - Er moet nog wat grond aangekocht worden, met Eindhoven wat afspraken worden gemaakt en de co-financiering is nog niet rond. Maar toch denkt wethouder Jan Willem Slijper dat ze dit jaar alles wel geregeld krijgen rond de aanleg van snelfietspad F2 in Best.