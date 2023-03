Tilburg University weigert Turks diploma, Rotterdammer vecht beslissing aan

Skitalent Siebe (10) uit Leende wil ‘vol gas’ naar de Olympische Spelen

LEENDE - Nederland is een skitalentje rijker. De 10-jarige Siebe van Velthoven uit Leende won afgelopen weekend twee keer goud op het Nederlands kampioenschap alpineskiën. Hij was in zijn leeftijdscategorie (onder 12 jaar) de beste op de slalom en op de reuzenslalom.