Tilburg wordt niet groter, wel steeds voller: waar laat je dan de dancefeesten, beurzen en biercantussen?

Pand op slot voor nog geen kilo hennep? Dat vindt rechter wel erg makkelijk

DEN BOSCH - Een bedrijfspand waar minder dan een kilo softdrugs is gevonden een jaar lang sluiten? Veel te grof. Die boodschap kreeg de gemeente Den Bosch dinsdagmorgen mee van de bestuursrechter. ,,De burgemeester mag niet denken: we zien wel of de rechter ons terugfluit.”