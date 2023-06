Tilburger (49) mishandelt supermarktmedewerker tot hij buiten bewustzijn is, verdachte aangehouden

Gouden paar Hoeijmans-Boogaerdt: ‘Ze viel me op tussen duizenden gelovigen’

VALKENSWAARD - Bij Jeanette en Kees Hoeijmans-Boogaerdt staat alles in het teken van leven als Jehovah’s getuigen. ,,We willen in alles goed voor elkaar en voor anderen zijn.” Op 15 juni zijn ze vijftig jaar getrouwd.