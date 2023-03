Tilburgs echtpaar pioniert in on-Nederlandse ijssport en heeft ‘couple goal’ inmiddels behaald

Zwaargewon­de bij botsing tussen bestelbus en vrachtwa­gen op A67 bij Eersel, snelweg nog uren dicht richting Eindhoven

EERSEL - De bestuurder van een bestelbus is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen op de A67 bij Eersel. De snelweg is dicht in de richting van Eindhoven.