Tilburgse cityring in 2024 twee maanden op slot, parkeergarages wél bereikbaar

Openbare toiletten Meierij­stad: in Schijndel in de Glazen Boerderij, elders twee buiten­units

MEIERIJSTAD - In Schijndel komt een 24 uur per dag toegankelijk toilet in de Glazen Boerderij. Het lukt de gemeente niet om in openbare gebouwen in Veghel en Sint-Oedenrode een plek te vinden voor een openbaar toilet. De zoektocht heeft niets opgeleverd. Daarom komen daar speciale units.