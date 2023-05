Tiny-houses en zonnepanelen vervangen koeien, mais en aardappelen

KLM hoeft geannuleer­de ‘corona­vlucht’ niet te vergoeden aan man uit Valkens­waard

VALKENSWAARD - Een inwoner van Valkenswaard, wiens vlucht naar New York in mei 2020 geannuleerd werd vanwege het toen geldende inreisverbod naar de VS, kan fluiten naar een vergoeding van de door hem betaalde pakketreis. KLM is volgens de kantonrechter niet aansprakelijk.