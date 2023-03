Toekomstteam Tilburg Trappers verliest eerste finalewedstrijd in eredivisie

In Tilburg had het toekomstteam van Trappers de voorsprong al te pakken voordat alle toeschouwers de tribune hadden opgezocht. Al na anderhalve minuut schoof Jason Versluis de 1-0 binnen. Het was de voorbode van een dynamisch duel dat vroeg ontbrandde, want een kleine minuut later had Kemphanen-aanvoerder Damian Kluijtmans al de gelijkmaker gescoord. Het was een klein wonder dat het daar lang bij bleef, daar waar de Eindhovense verdedigingslinie regelmatig kwetsbaar leek.