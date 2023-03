Toekomstteam Trappers komt als winnaar van het slagveld

Opleiden is belangrijker dan winnen bij het Toekomstteam van Tilburg Trappers. Maar in de play-offs zoeken de mannen van coach Dennis ten Bokkel toch echt de grens op. Dat was ook nodig om Gijs Groningen te kloppen zondagavond.

Vorig jaar verraste het Toekomstteam van Trappers vriend en vijand door de titel te pakken in de eredivisie, het een na hoogste niveau in Nederland. Ook nu behoort dat nog tot de mogelijkheden voor de opleidingsploeg van de TIlburgers, dankzij de zwaarbevochten 3-2-zege op Gijs Groningen zondagavond.

Een dag eerder hadden de Groningers duel 1 in het hoge Noorden na shootouts in z'n voordeel beslist in deze best-of-three in de halve finale van de play-offs en dus móest ‘Trappers-2' een dag later in eigen hal winnen om te voorkomen dat het seizoen ten einde was.

Spektakelstuk

Voor zo'n 600 toeschouwers voerden de twee ploegen een spektakelstuk op, waarbij ze allebei de grenzen van het toelaatbare opzochten. En daar met enige regelmaat net overheen gingen. De eerste vier treffers (2-2) vielen allemaal op het moment dat er bij de tegenstander een mannetje op de strafbank zat.

Nadat Renze van de Brink de uiteindelijk winnende treffer (3-2) had gemaakt in de derde periode, ging de oudste speler van het jonge Trappers ver over de schreef. Nadat Levi Houkes (31) het in Groningen ook al geregeld aan de stok had met de beste speler van Groningen, de Litouwse international Thomas Krukovski, liet de routinier zich uit de tent lokken en deelde een snoeiharde knal uit. Dat leverde hem een matchpenalty op. Einde wedstrijd voor Houkes, automatisch twee duels schorsing en direct vijf minuten met een mannetje minder voor Trappers.

Met hangen en wurgen en dankzij fraaie reddingen van goalie Jowin Ansems hielden de Tilburgers stand in die lange manminderfase; de 3-2 bleef overeind. Zaterdag volgt het beslissingsduel in deze halvefinaleserie in Groningen.

Peiting of Groningen?

Of Marvin TImmer en Chay Schults er dan bij zijn, is de vraag. Zij behoren eigenlijk tot de selectie van het eerste team van Trappers, maar mogen vanwege hun leeftijd ook nog uitkomen voor het Toekomstteam. ‘Het eerste’ begint vrijdagavond aan de play-offs in de Oberliga met een thuiswedstrijd tegen Peiting en vertrekt zaterdagochtend al naar Zuid-Duitsland om zich voor te bereiden op de uitwedstrijd zondagmiddag.

Wat te doen met die wedstrijd van het Toekomstteam in Groningen zaterdag? Als het aan Timmer ligt, die zondagavond twee keer scoorde, is hij bij alledrie die wedstrijden aanwezig. ,,Als dat mogelijk is op een of andere manier.” Dennis ten Bokkel zegt Timmer en Schults nodig te hebben, zeker nu Levi Houkes niet mag meedoen. ,,Maar uiteindelijk gaat de coach van het Oberligateam, Doug Mason, daar over”, weet Ten Bokkel. ,,Maar als iedereen fit is bij zijn ploeg, dan denk ik dat wij Marvin en Chay wel mogen meenemen naar Groningen.”

Play-offs eredivisie, halve finale. Best-of-three, duel 2: Toekomstteam Trappers - Gijs Groningen 3-2 (0-0, 2-2, 1-0). 23. M. Timmer 1-0 (pp), 25. Kerstholt 1-1 (pp), 29. Krukovski 1-2 (pp), 36. M. Timmer 2-2 (pp), 44. Van de Brink 3-2. Stand in de serie: 1-1.

Volledig scherm Niels Lemans (tweede van links) heeft het aan de stok met enkele spelers van Gijs Groningen en krijgt een straf. © Pix4Profs / Joris Knapen