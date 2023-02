Toeristendagen in Eersel dit jaar in oude glorie hersteld, maar wel met nieuw elan

Het is het hele carnavals­week­end druk, maar zo beslist de gemeente Breda of het centrum ‘vol’ is of niet

BREDA (KIELEGAT) - Het was tijdens carnaval in Ut Kielegat dit weekend zo druk dat is opgeroepen om niet meer naar het centrum te komen. Hoe wordt die beslissing genomen? ,,Zaterdag lieten we de muziek langer doorgaan om drukte te spreiden.”